73-jährige Oppositionsführerin sitzt bereits wegen Korruption im Gefängnis

Eine der Haftstrafen für Bangladeschs Ex-Regierungschefin Zia verdoppelt

Dhaka (AFP) - Ein Gericht in Bangladesch hat eine Haftstrafe für die frühere Regierungschefin und heutige Oppositionsführerin Khaleda Zia verdoppelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sei eine Verurteilung zu fünf Jahren Haft auf zehn Jahre angehoben worden, teilte die Anti-Korruptionsbehörde am Dienstag mit. Am Montag war die bereits inhaftierte Zia zudem in einem anderen Korruptionsfall zu sieben Jahren Haft verurteilt worden.

Khaleda Zia © AFP

Die langjährige Rivalin von Regierungschefin Sheikh Hasina war im Februar wegen Missbrauchs von Spendengeldern zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Diese Strafe für die 73-Jährige wurde am Dienstag nun verdoppelt. Zias Anhänger sehen die Urteile als politisch motiviert an und riefen für Dienstag zu Protesten auf.

Die neuerlichen Urteile schmälern Zias Chancen, ihre Widersacherin Hasina bei der Parlamentswahl im Dezember herauszufordern. Zia und die derzeitige Ministerpräsidentin pflegen eine erbitterte Feindschaft, die das Land immer wieder politisch lähmt. Seit mehr als 25 Jahren wechselten sich die Rivalinnen an der Staatsspitze ab. In den vergangenen Jahren hatte Hasina die Oberhand, sie regiert seit 2009. Zias letzte Amtszeit endete 2006.

Zias Sohn, der Oppositionspolitiker Tarique Rahman, war vor wenigen Wochen wegen angeblicher Verwicklung in einen Anschlag 2004 in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Rahman lebt in London im Exil.