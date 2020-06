Hauptstadt Tripolis bereits vorher zurückerobert

Einheitsregierung Libyens: Letzte Haftar-Hochburg im Westen wieder unter Kontrolle

Tripolis (AFP) - In Libyen haben die Streitkräfte der von der UNO anerkannten Einheitsregierung nach eigenen Angaben die Kontrolle über die letzte von General Chalifa Haftars Truppen gehaltene Hochburg im Westen des Landes zurückerlangt. "Unsere heldenhaften Truppen haben ihre Kontrolle über die Stadt Tarhuna ausgeweitet", teilte Armeesprecher Mohamad Gnunu am Freitag im Onlinedienst Facebook mit. Tarhuna befindet sich 80 Kilometer südlich der Hauptstadt Tripolis, die bereits am Vortag nach Angaben der Einheitsregierung komplett zurückerobert worden war.

Menschen feiern Rückeroberung von Tripolis © AFP

Die "terroristischen Milizen Haftars" seien "ausgelöscht", erklärte Gnunu weiter. Libysche Medien zeigten am Freitag die Stationierung von Kräften der Einheitsregierung innerhalb der Stadt. Bislang haben weder das Lager Haftars noch die örtlichen Behörden der Stadt auf die Stellungnahme reagiert.

Seit Beginn von Haftars Offensive auf Tripolis vor mehr als einem Jahr wurden hunderte Menschen getötet und rund 200.000 Menschen in die Flucht getrieben. In Libyen herrscht seit dem gewaltsamen Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Chaos. Die Einheitsregierung von Ministerpräsident Fajes al-Sarradsch, die ihren Sitz in Tripolis hat, ist schwach. Ein Großteil des Ostens und Südens des Landes wird von Haftars Truppen kontrolliert.