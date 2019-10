Gestürzte Ministerpräsidentin nominiert kurz vor Regierungswechsel Vertrauten

Eklat um rumänischen Vorschlag für neue EU-Kommission

Bukarest (AFP) - Die Nominierung eines neuen Kandidaten für die EU-Kommission hat in Rumänien zum Eklat geführt. Die nur noch kommissarisch im Amt befindliche sozialdemokratische Regierungschefin Viorica Dancila schlug am Dienstag Ex-Europaminister Victor Negrescu als EU-Kommissar vor. Dies rief wenige Tage vor dem geplanten Amtsantritt des neuen liberal-konservativen Regierungschefs Ludovic Orban umgehend Protest bei Staatspräsident Klaus Iohannis hervor.

Scheidende Regierungschefin Dancila © AFP

Rumänien gehört neben Frankreich und Ungarn zu den Ländern, deren ursprünglich vorgeschlagene Kommissare vom Europaparlament abgelehnt worden waren. Die rumänische Sozialdemokratin Rovana Plumb hatte dabei vor den EU-Abgeordneten Unklarheiten über Kredite in Höhe von fast einer Million Euro nicht ausräumen können.

Die Ablehnung der drei Kandidaten führte zur Verzögerung des Amtsantritts der neuen Kommission mit Präsidentin Ursula von der Leyen an der Spitze. Statt am 1. November soll sie nun erst am 1. Dezember starten.

Frankreich und Ungarn haben inzwischen neue Kandidaten benannt, die von der Leyen laut einer Sprecherin akzeptierte. In einem Brief an die rumänische Regierung forderte sie die rumänische Regierung demnach diese Woche nochmals dringlich auf, auch einen neuen Vorschlag zu unterbreiten. Die Abstimmung im Parlament über die neue rumänische Regierung findet aber erst am kommenden Montag statt.

Sie habe einen Brief "an Brüssel" geschickt, in dem der 34-jährige Negrescu vorgeschlagen werde, sagte Noch-Regierungschefin Dancila vor Journalisten am Dienstag. Sie verwies dabei ausdrücklich auf den Brief von der Leyens vom Montag, den sie auch veröffentlichen ließ.

Präsident Iohannis sprach Dancila jedoch das Recht ab, einen solchen Vorschlag zu machen. Der Vorstoß sei "verantwortungslos" und eine "Geste des Widerstands gegenüber den europäischen Partnern". Der designierte Regierungschef Orban hatte erklärt, er werde nach seinem Amtsantritt umgehend einen Vorschlag für den Kommissarsposten machen.