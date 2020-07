Amadou Gon Coulibaly starb mit 61 Jahren an einem Herzinfarkt

Elfenbeinküste erweist verstorbenem Regierungschef die letzte Ehre

Abidjan (AFP) - Die Elfenbeinküste hat am Dienstag Abschied von ihrem verstorbenen Regierungschef Amadou Gon Coulibaly genommen. An der Zeremonie im Präsidentenpalast in der Hauptstadt Abidjan nahmen unter anderem der ivorische Präsident Alassane Ouattara, sein senegalesischer Kollege Macky Sall und der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian teil. Coulibaly wurde posthum mit dem Großkreuz des Nationalen Ordens, der höchsten Auszeichnung des Landes, geehrt.

Leichenwagen vor dem Präsidentenpalast © AFP

Coulibaly war am 8. Juli im Alter von 61 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Zuvor hatte er sich wegen eines Herzleidens in Frankreich medizinisch behandeln lassen. Bereits 2012 unterzog er sich einer Herztransplantation. Coulibaly sollte eigentlich bei der Präsidentschaftswahl im Herbst kandidieren.