91-Jähriger wird von Kronprinz Scheich Nawaf vertreten

Emir von Kuwait zur medizinischen Behandlung in die USA gereist

Kuwait-Stadt (AFP) - Der Emir von Kuwait hat sich nach Angaben seines Büros zu einer medizinischen Behandlung in die USA begeben. Der 91-jährige Scheich Sabah al-Ahmad Al-Sabah habe das Land "in der Dämmerung verlassen, um seine medizinische Behandlung abzuschließen", erklärte sein Büro am Donnerstag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Kuna. Der seit 2006 amtierende Emir war bereits vor mehreren Tagen in ein Krankenhaus in Kuwait eingeliefert und operiert worden. Über die Art seiner Erkrankung wurde nichts bekannt.

Der Emir von Kuwait, Scheich Sabah al-Ahmad Al-Sabah © AFP

Im September 2019 war der damals 90-Jährige bereits während eines US-Besuchs in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump musste deshalb abgesagt werden. Dem Emir war im Jahr 2000 ein Herzschrittmacher eingesetzt worden. Vor zwölf Jahren unterzog er sich in den USA einer Operation der Harnwege.

Während Scheich Sabahs Abwesenheit übernimmt sein Halbbruder, Kronprinz Scheich Nawaf al-Ahmad Al-Sabah, die Amtsgeschäfte. Der 83-jährige Scheich Nawaf ist seit Jahrzehnten an den Regierungsgeschäften beteiligt, unter anderem war er für die Bereiche Verteidigung und Inneres zuständig. 2006 wurde er zum Kronprinzen ernannt.