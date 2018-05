Regierungschef wird von seinem einstigen Mentor herausgefordert

Enges Rennen bei Parlamentswahlen in Malaysia erwartet

Kuala Lumpur (AFP) - In Malaysia sind am Mittwoch Parlamentswahlen abgehalten worden, bei denen Regierungschef Najib Razak von dem 92-jährigen Ex-Ministerpräsidenten Mahathir Mohamad herausgefordert wird. Rund 15 Millionen Malaysier konnten über die künftige Zusammensetzung des 222 Abgeordnete zählenden Parlaments entscheiden. Die Wahllokale öffneten am Morgen und sollten um 17.00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MESZ) schließen. Mit Ergebnissen wurde in der Nacht zu Donnerstag gerechnet.

Malaysias Regierungschef Najib Razak © AFP

Najib hatte im April die Auflösung des Parlaments und Neuwahlen angekündigt. Mahathir, der einstige Mentor des heutigen Ministerpräsidenten, trat daraufhin angesichts einer Reihe von Skandalen der Regierung nochmals zur Wahl an.

Analysten gingen von einem knappen Ergebnis aus, allerdings wurde erwartet, dass aufgrund des malaysischen Wahlsystems Najibs Koalition Barisan Nasional weiterhin die meisten Abgeordneten stellen wird. Bei der Zahl der insgesamt abgegebenen Stimmen erwarteten Beobachter hingegen, dass die Opposition vorn liegt.

Die von Najib angeführte Koalition regiert bereits seit 1957. In jüngster Zeit hat sie aber an Rückhalt in der Bevölkerung verloren. Grund ist insbesondere der Skandal um den von Najib gegründeten Vermögensfonds 1MDB. Verwandte und Vertraute des Regierungschefs sollen mit Geld aus dem Fonds unter anderem Luxuswohnungen in New York und Gemälde von Van Gogh gekauft haben. Mehrere Milliarden Dollar verschwanden in dunklen Kanälen.