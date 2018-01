Enthüllungsbuch über US-Präsident Trump erscheint am 19. Februar auf Deutsch

Rowohlt-Verlag arbeitet noch an der Übersetzung

Reinbek (AFP) - Das Enthüllungsbuch über US-Präsident Donald Trump, das in den Vereinigten Staaten gerade für Wirbel sorgt, soll kommenden Monat auch auf Deutsch erscheinen. Die deutsche Ausgabe von "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Feuer und Wut: In Trumps Weißem Haus) komme hierzulande am 19. Februar in die Läden, teilte der Rowohlt-Verlag am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. "An der Übersetzung wird bereits gearbeitet", hieß es weiter.

Enthüllungsbuch "Fire and Fury" © AFP

Trumps Anwälte hatten vergeblich versucht, das Erscheinen des Buches von Michael Wolff zu verhindern. Die Veröffentlichung wurde daher von diesem Dienstag auf vergangenen Freitag vorgezogen. Das Buch entwickelte sich sofort zu einem Bestseller.

Das Buch enthält zahlreiche Zitate von wichtigen Mitarbeitern im Weißen Haus, die Zweifel an Trumps Eignung für das Präsidentenamt äußern. Unter anderem heißt es, Trump habe eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, wiederhole sich ständig und weigere sich, schriftliche Notizen zu lesen. Wolff zitiert namentlich mehrere Vertraute und Berater des Präsidenten, die ihn mit wenig schmeichelhaften Begriffen wie "Idiot" oder "Trottel" charakterisieren.

Außerdem geht es in dem Buch um die Russland-Kontakte von Trumps Wahlkampfteam. Der US-Präsident spricht von einem "Fake Buch" voller Verleumdungen. Einige seiner Mitarbeiter stellten sich nach dem Erscheinen des Buches demonstrativ hinter ihn, darunter US-Außenminister Rex Tillerson. Trumps politischer Berater Stephen Miller pries Trump am Sonntag auf CNN gar als "politisches Genie".