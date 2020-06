Enthüllungsbuch von früherem US-Sicherheitsberater Bolton kommt in Handel

Washington (AFP) - Das Enthüllungsbuch des früheren Nationalen Sicherheitsberaters der USA, John Bolton, mit schweren Vorwürfen gegen Präsident Donald Trump kommt am Dienstag in den Handel. In "The Room Where It Happened" (deutsch etwa: "Der Raum, in dem es geschah") zeichnet Bolton ein verheerendes Bild von Trump: Er wirft dem Präsidenten unter anderem vor, China um Hilfe für eine Wiederwahl gebeten zu haben.

Trump und sein damaliger Sicherheitsberater Bolton im Mai 2018 © AFP

Auch bestätigt Bolton die Vorwürfe, Trump habe die Ukraine zu Ermittlungen gegen seinen Rivalen Joe Biden gedrängt. Die US-Regierung hatte vergeblich versucht, ein Erscheinen des Buches mit juristischen Mitteln zu verhindern. Trump wirft seinem früheren Spitzenberater "Lügen" vor. Bolton war knapp eineinhalb Jahre lang Nationaler Sicherheitsberater und schied im September 2019 im Streit aus dem Weißen Haus aus.