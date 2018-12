Ermittler: Keine Anhaltspunkte für Vorbereitung eines Anschlags

Entwarnung nach Ausspähverdacht am Stuttgarter Flughafen

Stuttgart (AFP) - Nach dem Verdacht auf Ausspähungen am Stuttgarter Flughafen haben die Sicherheitsbehörden Entwarnung gegeben. Durchsuchungen am Freitag hätten "keine Anhaltspunkte für die Vorbereitung eines islamistisch-terroristischen Anschlags" ergeben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Es wurden demnach die Wohnung eines 28 Jahre alten Mannes in Baden-Württemberg und eines 48-Jährigen in Nordrhein-Westfalen durchsucht.

Polizisten am Stuttgarter Flughafen © AFP

Die beiden Männer waren den Angaben zufolge nach Hinweisen auf eine mögliche Ausspähung von Flughäfen und einer verdächtigen Internetkommunikation ins Visier der Ermittler geraten. Seit Mittwochabend hatte die Bundespolizei deshalb am Flughafen Stuttgart ihre Präsenz deutlich erhöht.