Entwicklungsminister Müller bereist drei afrikanische Länder

Berlin (AFP) - Zum Auftakt einer mehrtägigen Afrika-Reise trifft Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) am Montag in Nigeria ein. In dem bevölkerungsreichsten Land des Kontinents will sich Müller unter anderem über das Thema berufliche Bildung informieren. Zweite Station der Reise ist der Sudan, wo der Minister mit Frauenrechtlerinnen über ihren Kampf gegen die Genitalverstümmelung sprechen will. Das Land befindet sich seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Omar al-Baschir im vergangenen April im Umbruch.

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller © AFP

Müllers Reise dauert bis Freitag, den Abschluss bildet ein Besuch in Ägypten. Hier will der Minister den Schwerpunkt auf die Themen Energie und Wasserversorgung legen.