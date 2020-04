Müller: Krise bedroht auch direkte Nachbarn der EU

Entwicklungsminister will weitere drei Milliarden Euro für Anti-Corona-Kampf

Berlin (AFP) - Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert weitere drei Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt für die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie in armen Ländern. Das bisher geplante Sofortprogramm aus dem Entwicklungsetat im Volumen von etwas mehr als einer Milliarde Euro werde nicht reichen, "um der weltweiten Krise zu begegnen", sagte Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstagsausgaben).

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller © AFP

Es gebe einen weiteren Sofortbedarf von rund drei Milliarden Euro für Nothilfen zur Grundversorgung vor allem in Flüchtlingsregionen. Diese Mittel habe er für den Nachtragshaushalt 2020 angemeldet, sagte der CSU-Politiker. Die Pandemie entwickle sich zu einer globalen Gesundheits-, Ernährungs- und Wirtschaftskrise auch in unmittelbarer Nachbarschaft der EU. Es müsse verhindert werden, "dass erst Krankenhäuser und dann ganze Staaten zusammenbrechen". Müller warnte vor dramatischen Folgen wie "Hunger, Unruhen und am Ende unkontrollierbaren Flüchtlingsbewegungen".

Das Hilfskonzept aus dem Entwicklungsministerium sieht nach Informationen der Funke-Blätter unter anderem Investitionen von jeweils 800 Millionen Euro in die Gesundheitsversorgung und die Ernährungssicherung in besonders armen Ländern vor. Dazu gehört, dass Schutzkleidung und mobile Handwaschanlagen bereitgestellt werden. Auch sind Investitionen in die Wasserversorgung geplant.

Allein 600 Millionen Euro will das Ministerium den Zeitungen zufolge für die Stabilisierung von Flüchtlings- und Krisenregionen ausgeben - etwa in der Zone um Syrien, in Nordafrika, in der Sahelregion, im Jemen und in Südäthiopien. Aus dem laufenden Entwicklungsetat will Müller demnach insgesamt 1,15 Milliarden Euro einsetzen, weitere 3,15 Milliarden sollen aus dem Nachtragshaushalt kommen, der 156 Milliarden Euro umfasst.

Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen hatte am Dienstag gewarnt, dass die Corona-Pandemie eine globale Hungerkrise auslösen könnte. Die Zahl der Hungernden weltweit könne wegen der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in diesem Jahr auf 265 Millionen ansteigen - dies wären fast doppelt so viele wie 2019.