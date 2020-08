Türkischer Präsident sieht sein Land im Gasstreit "völlig im Recht"

Erdogan: Türkei lässt sich durch Drohungen nicht von Erkundungen abhalten

Ankara (AFP) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bleibt im Streit um Gasvorkommen im Mittelmeer unnachgiebig. Die Türkei lasse sich durch Drohungen und Sanktionen nicht von ihren Erkundungen abhalten, sagte Erdogan am Samstag. "In dieser Frage ist unser Land völlig im Recht und wir werden unsere Rechte weiter mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen", fügte er hinzu. "Wir werden auch angesichts von Sanktionen und Drohungen nicht klein beigeben."

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara © AFP

Seit der Entdeckung reicher Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer, auch vor der Küste Zyperns, gibt es heftigen Streit um deren Ausbeutung. Neben den Nato-Partnern Türkei und Griechenland erhebt auch Zypern Anspruch auf die betreffenden Seegebiete.

Die Türkei hatte am Montag ein Erkundungsschiff und eine kleine Marineflotte in die Nähe der griechischen Insel Kastellorizo vor der türkischen Küste entsandt. In der Region sind nun türkische und griechische Marineschiffe im Einsatz. Auch Frankreich schickte zwei Kampfflugzeuge und zwei Kriegsschiffe in die Region.

Griechenland und Zypern sehen die Erkundungen türkischer Schiffe in ihren Hoheitsgewässern als Verstoß gegen ihre Souveränität. Ankara hingegen besteht darauf, dass auch der Türkei Teile der Gasvorkommen zustehen. Die EU-Außenminister hatten die Türkei am Freitag zu einer "sofortigen Deeskalation und einer Rückkehr zum Dialog" aufgerufen.