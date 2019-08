Militärisches Vorgehen wäre laut USA "inakzeptabel"

Erdogan droht mit "sehr baldiger" Offensive gegen Kurdenmiliz in Syrien

Istanbul (AFP) - Trotz einer Warnung der USA hat der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan einen "sehr baldigen" Militäreinsatz gegen die von den USA unterstützte Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien angekündigt. "Die Türkei hat das Recht, gegen alles vorzugehen, was die nationale Sicherheit bedroht", sagte Erdogan am Dienstag in einer Fernsehansprache. Die Türkei wolle das militärische Vorgehen in Syrien nahe der türkischen Grenze in eine "nächste Phase" bringen.

Türkische Soldaten sollen gegen die YPG vorgehen © AFP

Kurz vor Erdogans Ankündigung warnte US-Verteidigungsminister Mark Esper, ein "einseitiger Einmarsch" der Türkei gegen die Kurdenmiliz in Syrien wäre inakzeptabel. Die USA würden einen Alleingang Ankaras verhindern, sagte Esper. Erdogan hatte in der Vergangenheit wiederholt erklärt, dass die Türkei eine Offensive vorbereite. Die USA hingegen unterstützen die YPG als Hauptkampftruppe gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Verhandlungen zwischen den USA und der Türkei über die Einrichtung einer "Pufferzone" zwischen der türkischen Grenze und Stellungen der YPG stocken derzeit. US-Präsident Donald Trump hatte die Schaffung einer Sicherheitszone entlang der Grenze zu Syrien vorgeschlagen, um die Türkei von einer erneuten Offensive gegen die Kurdenmiliz abzuhalten.

Bereits am Sonntag hatte der türkische Staatspräsident mit einem Militäreinsatz gegen die Kurdenmiliz YPG gedroht, wenn die Vorschläge aus Washington nicht "zufriedenstellend" seien. "Es ist unser Hauptziel, den terroristischen Sumpf im Norden Syriens auszutrocknen", sagte er.

Die YPG ist einer der wichtigsten US-Verbündeten im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien - zum Unmut der Regierung in Ankara, die die YPG wegen ihrer Nähe zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als "Terrororganisation" einstuft. Die Türkei ging seit 2016 bereits zwei Mal gegen die YPG vor. Türkische Medien zeigten in den vergangenen Wochen regelmäßig Bilder von Militärkonvois, die im Grenzgebiet Waffen transportieren.