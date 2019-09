Erdogan empfängt Putin und Ruhani zu Syrien-Gesprächen in Ankara

Ankara (AFP) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan empfängt am Montag den russischen Staatschef Wladimir Putin und seinen iranischen Kollegen Hassan Ruhani zu Gesprächen über den Syrien-Konflikt. Im Fokus des Dreier-Gipfels in Ankara steht die Lage in der umkämpften nordsyrischen Rebellenbastion Idlib, wo Ankara im Fall einer neuen Großoffensive der Regierungstruppen eine neue Fluchtwelle in die Türkei fürchtet.

Neue Syrien-Gespräche in Ankara geplant © AFP

Zudem geht es um weitere Schritte zu einer politischen Lösung des Bürgerkriegs, darunter die Bildung einer Verfassungskommission. Obwohl die Türkei, Russland und der Iran im Syrien-Konflikt auf unterschiedlichen Seiten stehen, setzen sie sich seit Anfang 2017 im sogenannten Astana-Prozess gemeinsam für eine politische Lösung und eine militärische Deeskalation ein.