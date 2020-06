Innenministerium hatte Beschränkung erst kurz vorher verkündet

Erdogan hebt Ausgangssperre für das Wochenende wieder auf

Ankara (AFP) - Angesichts von Unmut in der Bevölkerung hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine kurzfristig für das Wochenende verhängte Ausgangssperre wieder aufgehoben. Das türkische Innenministerium hatte am Freitagmorgen bekanntgegeben, dass die Menschen in 15 Städten am Wochenende zuhause bleiben müssten. Nach "Rückmeldungen unserer Bürger" habe er den Entschluss wieder aufgehoben, teilte Erdogan im Onlinedienst Twitter mit. Er verwies auch auf die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes.

Cafés, Restaurants und und zahlreiche andere öffentliche Orte hatten diese Woche bereits wieder geöffnet und bei der Bevölkerung Hoffnung auf eine baldige Lockerung der Corona-Auflagen geweckt. Landesweit durften neben gastronomischen Einrichtungen auch Parks, Strände, Bibliotheken und Museen öffnen. Millionen Menschen kehrten an ihre Arbeitsplätze zurück.

"Wir sind nicht bereit, unsere Bürger leiden zu sehen, gerade jetzt wo sie nach zweieinhalb Monaten wieder zu ihrem gewohnten Alltag zurückkehren", erklärte Erdogan am Freitag. Er rief die Menschen jedoch dazu auf, Masken zu tragen, Abstand zu halten und Hygieneregeln zu befolgen.

In der Türkei haben sich nach offiziellen Angaben mehr als 167.000 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert, 4630 Infizierte starben. In den vergangenen Wochen war die Zahl der täglich gemeldeten Todesfälle jedoch auf unter 50 gesunken.