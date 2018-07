Präsident ernennt nach Vereidigung neuen Generalstabschef

Erdogan treibt Umbau des türkischen Militärs voran

Ankara (AFP) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach Beginn seiner zweiten Amtszeit die Militärführung neu besetzt. Zum neuen Generalstabschef der Streitkräfte ernannte Erdogan am Dienstag per Dekret den bisherigen Armee-Kommandeur Yasar Güler. Er folgt auf General Hulusi Akar, den Erdogan am Vorabend als Verteidigungsminister in sein Kabinett berufen hatte. Erdogan war am Montag zu seiner zweiten Amtszeit als Präsident vereidigt worden.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan © AFP

Das umstrittene neue Präsidialsystem erlaubt dem Staatschef, eigenständig hohe Militärposten zu besetzen. Zu Gülers Nachfolger als Befehlshaber der Bodenstreitkräfte ernannte Erdogan General Ümit Dündar. Mit mehr als 900.000 aktiven Militärangehörigen stellt die Türkei das zweitgrößte Streitkräftekontingent der Nato nach den USA.

Der 64-jährige Güler war zusammen mit Akar und weiteren hochrangigen Offizieren während des gescheiterten Militärputsches vor zwei Jahren von den Putschisten auf einem Militärstützpunkt festgehalten worden. Erdogan hat seit dem Putschversuch seinen Einfluss über die Streitkräfte ausgebaut, die in der Türkei lange als parallele Machtstruktur galten und wiederholt Regierungen gestürzt hatten.

Das neue türkische Präsidialsystem war bei einem Volksentscheid im vergangenen Jahr beschlossen worden. In dem neuen System ist der Staatschef zugleich Regierungschef und hat die gesamte Exekutivgewalt inne. Erdogan kann dann Präsidialdekrete auch ohne die Sonderrechte eines Ausnahmezustands erlassen, der in der Türkei seit dem Putschversuch vor zwei Jahren herrscht.