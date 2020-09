Ergebnisse der Regionalwahlen in Russland sollen verkündet werden

Moskau (AFP) - In Russland will die zentrale Wahlkommission am Montag die Ergebnisse der Kommunal- und Regionalwahlen bekanntgeben. Von Freitag bis Sonntag waren die Wähler in 41 der 85 Regionen des Landes zur Stimmabgabe aufgerufen. Abgesehen von Regional- und Kommunalparlamenten sowie Gouverneuren wurde in Nachwahlen außerdem über vier Sitze im russischen Parlament entschieden. Für Staatschef Wladimir Putin und die Kreml-treue Partei Geeintes Russland war der Urnengang ein Jahr vor der Parlamentswahl ein wichtiger Stimmungstest.

Regionalwahlen in Russland © AFP

Aus der Opposition wurden Vorwürfe der Wahlmanipulation laut, die zentrale Wahlkommission wies dies als "gemeine" Anschuldigungen zurück. Überschattet waren die Regionalwahlen von dem Giftanschlag auf den Oppositionellen Alexej Nawalny, der mit seiner Kampagne für "kluges Wählen" zur Stimmabgabe für den jeweils aussichtsreichsten Oppositionskandidaten aufgerufen hatte.