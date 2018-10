Staatsanwaltschaft gibt Zahl der Todesopfer mit 17 an

Ermittler: Opfer von Angriff auf Schule auf der Krim starben durch Schüsse

Moskau (AFP) - Die Opfer des Angriffs an einer Schule auf der ukrainischen Krim-Halbinsel sind nach neuesten Angaben der Ermittlungsbehörden erschossen worden. Erste Untersuchungen der Leichen hätten ergeben, dass die Opfer an Schussverletzungen gestorben seien, erklärte die russische Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Retter mit Verletzten vor der Schule © AFP

Aufnahmen aus einer Überwachungskamera zeigten demnach, wie ein mit einem Gewehr bewaffneter junger Mann an der Berufsschule ankommt. Die Leiche des Täters sei mit Schussverletzungen aufgefunden worden.

Zuvor hatten die Ermittler von einer Explosion an der Polytechnischen Schule der Hafenstadt Kertsch gesprochen. Die Staatsanwaltschaft gab die Zahl der Todesopfer mit 17 an. Krim-Regierungschef Sergej Aksjonow hatte zuvor von 18 Toten gesprochen.