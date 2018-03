Früherer Doppelagent spricht von Vergiftungsversuch im Jahr 2006

Ermittlungen in Neuseeland zu angeblichem Giftanschlag auf russischen Ex-Spion

Wellington (AFP) - Die Polizei in Neuseeland untersucht einen mehr als zehn Jahre zurückliegenden angeblichen Giftanschlag auf einen früheren russischen Doppelagenten. Den Angaben von Boris Karpitschkow werde nachgegangen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Ex-Spion hatte seine Vorwürfe diese Woche im britischen Fernsehen dargelegt. Demnach versuchte ein Unbekannter im Jahr 2006, ihn auf offener Straße in der neuseeländischen Stadt Auckland zu vergiften.

War Auckland Schausplatz eines Vergiftungsversuchs? © AFP

Karpitschkow hatte Ende der 90er Jahre als Doppelagent für die Geheimdienste Russlands und Litauens gearbeitet. Nach einem Konflikt mit seinen russischen Auftraggebern setzte er sich nach Großbritannien ab. Die neuseeländische Polizei erklärte, sie wisse, dass sich Karpitschkow zwischen Juni 2006 und Oktober 2007 in Neuseeland aufgehalten habe. Derzeit würden die Akten nach Informationen zu Karpitschkow durchforstet.

In der Fernsehsendung "Good Morning Britain" des Senders ITV hatte Karpitschkow diese Woche den angeblichen Vergiftungsversuch in Auckland geschildert. Er sei von mehreren Menschen verfolgt worden, als sich ihm plötzlich ein Bettler genähert habe. "Das Nächste, was ich spürte, war eine Art Staub, der mir ins Gesicht geworfen wurde. Der Bettler ging einfach weg." Sein Kopf habe angefangen, sich zu drehen, und am Abend habe er einen Ausschlag bekommen und sei lange krank gewesen. Er habe in den folgenden zwei Monaten 30 Kilogramm abgenommen.

Karpitschkow sagte zudem, er sei vor der Vergiftung des Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter gewarnt worden, dass er und Skripal auf einer acht Namen umfassenden Liste des russischen Geheimdienstes stünden.

Der 66-jährige Skripal und seine 33-jährige Tochter Julia waren am 4. März in Salisbury südwestlich von London bewusstlos auf einer Parkbank aufgefunden worden. Sie wurden mit lebensgefährlichen Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

London geht davon aus, dass bei dem Mordanschlag ein Gift der sogenannten Nowitschok-Gruppe zum Einsatz kam, das während des Kalten Krieges in der Sowjetunion entwickelt wurde. Die britische Regierung und mehrere Verbündete werfen Russland vor, hinter dem Angriff zu stecken.