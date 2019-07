Staatsdiener soll Oppositionsführer Corbyn als "gebrechlich" bezeichnet haben

Ermittlungen zu Äußerungen von britischem Beamten über Gesundheit von Labour-Chef

London (AFP) - Die britische Regierung hat nach Berichten über Äußerungen eines hochrangigen Verwaltungsbeamten zum Gesundheitszustand des Oppositionsführers Jeremy Corbyn interne Ermittlungen eingeleitet. Das Büro von Premierministerin Theresa May gehe einem "potenziellen Verstoß gegen den Beamtenkodex" nach, sagte ein Regierungssprecher am Dienstag in London.

Labour-Chef Jeremy Corbyn © AFP

Die Zeitung "The Times" hatte am Samstag einen ungenannten hochrangigen Staatsdiener mit den Worten zitiert, der Chef der Labour-Partei verliere sein Gedächtnis und sei "zu gebrechlich", um Premierminister zu werden.

Sollte ein Urheber dieser Äußerungen ausfindig gemacht werden, "werden wir Disziplinarmaßnahmen einleiten", sagte der Regierungssprecher weiter. Das Büro der Premierministerin nehme die Angelegenheit "extrem ernst".

Corbyn forderte eine unabhängige Untersuchung. Der "Times"-Artikel habe "das Vertrauen in die grundsätzliche Neutralitität des Beamtenapparats unterminiert", sagte der 70-Jährige. Als Chef der größten Oppositionspartei im britischen Unterhaus strebt er den Posten des britischen Regierungschefs an.