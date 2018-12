Cherif von Dschibuti ausgeliefert - Verbindungen zu "Charlie Hebdo"-Angreifern

Ermittlungsverfahren gegen bekannten französischen Islamisten in Paris eröffnet

Paris (AFP) - Wegen "Mitgliedschaft in einer kriminellen terroristischen Vereinigung" hat die französische Justiz ein formelles Ermittlungsverfahren gegen den bekannten Islamisten Peter Cherif eröffnet. Der aus dem ostafrikanischen Dschibuti nach Frankreich ausgelieferte Cherif müsse sich wegen seiner Aktivitäten im Jemen verantworten, hieß es am Donnerstag aus Justizkreisen in Paris. Dort soll der 36-jährige Franzose zur Führung von Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel (Aqap) gehört haben.

Cherif hatte in engem Austausch mit den "Charlie Hebdo"-Angreifern Said und Chérif Kouachi gestanden. Die Kouachi-Brüder hatten am 7. Januar 2015 beim Angriff auf die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" in Paris zwölf Menschen getötet. Die beiden Islamisten wurden einige Tage später von Spezialeinheiten der Polizei erschossen. Auch wenn einige Medien Cherif als möglichen Auftraggeber des Attentats nennen, wurde in diesem Fall kein Ermittlungsverfahren gegen ihn eröffnet.

Cherif war 2011 kurz vor seiner Verurteilung in Frankreich geflohen. Weil er 2004 im Irak für das Terrornetzwerk Al-Kaida gekämpft hatte, war er in Abwesenheit zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. 2017 eröffneten französische Ermittler das Verfahren wegen seiner Umtriebe im Jemen gegen Cherif, der auch unter dem Namen Abu Hamsa bekannt ist.

Gefasst wurde er am 16. Dezember in Dschibuti, als er mit gefälschten Ausweispapieren in das Land am Horn von Afrika einreiste. In der Nacht zum Sonntag wurde er an Frankreich überstellt, um dort seine Haftstrafe anzutreten. Seitdem verweigerte er nach Angaben aus Ermittlungskreisen die Aussage. Die USA führen Cherif seit 2015 auf ihrer Schwarzen Liste ausländischer Terroristen.