27-Jährige in Hochzeitskleid beerdigt

Ermordete Verlobte von slowakischem Enthüllungsjournalisten beigesetzt

Bratislava (AFP) - Die ermordete Verlobte des slowakischen Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak ist in ihrem Hochzeitskleid und im Beisein von hunderten Menschen beerdigt worden. Die Beisetzung der 27-jährigen Martina Kusnirova fand am Freitag in der Stadt Gregorovce statt. Die Beerdigung des ebenfalls 27-jährigen Kuciak soll am Samstag im Dorf Stiavnik stattfinden.

Beisetzung von Martina Kusnivora © AFP

Das Paar wollte im Mai heiraten. Bei der Trauerfeier für die Verlobte bezeichnete der Priester die Mafia als das "institutionalisierte Böse". Er fügte hinzu: "Nur der Teufel kann junge Menschen töten."

Kuciak war am Sonntag zusammen mit seiner Verlobten in seinem Haus in einem Vorort von Bratislava erschossen aufgefunden worden. Er hatte vor seiner Ermordung für das Nachrichtenportal "aktuality.sk" an einem Bericht zum Einfluss der italienischen Mafia auf die slowakische Regierung gearbeitet. Kuciak warf engen Mitarbeitern von Regierungschef Robert Fico Verbindungen zu italienischen Geschäftsleuten vor, die mit der Mafia-Organisation 'Ndrangheta in Kontakt stehen sollen.

Am Donnerstag meldete die slowakische Polizei die Festnahme mehrerer italienischer Geschäftsmänner, dernen Namen im letzten Artikel von Kuciak genannt wurden.

Für Freitagabend waren in der ganzen Slowakei Kundgebungen zum Gedenken an Kuciak und gegen Korruption angekündigt. Demonstrationen waren auch in Prag, London und Den Haag geplant.