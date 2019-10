Polizei trennt verfeindete Lager - Ein Leichtverletzter

Erneut Auseinandersetzungen zwischen Kurden und Türken in Herne

Herne (AFP) - Eine Woche nach den Ausschreitungen bei einer Demonstration in Herne haben sich Kurden und Türken am Montagabend in der Ruhrgebietsstadt erneut Auseinandersetzungen geliefert. Mehrere Menschen aus den verfeindeten Lagern gingen unter anderem mit Holzlatten aufeinander los, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Mensch wurde leicht verletzt. Polizisten trennten die jeweils 60-köpfigen Gruppen und setzten dabei auch Pfefferspray ein.

Am Montag vergangener Woche waren in Herne während einer Demonstration von Kurden gegen die türkische Militäroffensive in Syrien fünf Menschen verletzt worden. Demonstranten hatten zunächst einen Kiosk und dann ein türkisches Café attackiert. Den Angriffen sollen Provokationen vorangegangen sein.