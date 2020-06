Polizei beschlagnahmt Waffen und Drogen

Erneut Festnahmen nach Gewalt in Dijon

Dijon (AFP) - Knapp eine Woche nach den Unruhen in der französischen Stadt Dijon hat die Polizei neun Verdächtige wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen. Bei ihnen wurden unter anderem Gewehre und Munition gefunden, wie Generalstaatsanwalt Eric Mathais am Montag erklärte. Auch Drogen wie Kokain und Heroin wurden beschlagnahmt.

Gewalt in Dijon © AFP

An den Durchsuchungen in zwei Vorstädten von Dijon waren demnach fast 120 Polizisten beteiligt. In der Stadt hatten sich Tschetschenen und Bewohner einer Vorstadt in der vergangenen Woche mehrere Nächte lang Straßenschlachten geliefert. Auslöser war ein Angriff auf einen 16-jährigen tschetschenischen Jugendlichen.

Bereits in der vergangenen Woche waren mehrere Verdächtige festgenommen worden. Gegen vier Männer leitete die Staatsanwaltschaft offizielle Ermittlungsverfahren wegen Gewalt und Sachbeschädigung ein.