Unbekannte werfen Stein - Zweiter Angriff binnen kurzer Zeit

Erneut Wohnungsfenster einer jüdischen Gemeinde in Berlin eingeworfen

Berlin (AFP) - Zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit ist in Berlin ein Fenster einer der jüdischen Gemeinde zugehörigen Wohnung mit einem Stein eingeworfen worden. Bereits Ende Dezember hatten Unbekannte ein Fenster in dem Wohnhaus im Bezirk Tempelhof-Schöneberg zerstört, wie die Polizei am Donnerstag erklärte. Die Ermittlungen zum genauen Tathintergrund dauerten an, wie ein Polizeisprecher sagte. Derzeit seien sowohl ein politischer als auch ein nicht politischer Hintergrund denkbar.

Die Bewohner befanden sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung, verletzt wurde aber niemand. Angaben zu möglichen Zeugen oder Tatverdächtigen konnte der Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittle "mit Hochdruck", sagte er.