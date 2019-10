Madrid ruft katalanische Regionalregierung zu Verurteilung der Gewalt auf

Erneut schwere Ausschreitungen in Barcelona

Barcelona (AFP) - In Barcelona ist es den dritten Abend in Folge zu schweren Ausschreitungen von Anhängern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung gekommen. Demonstranten errichteten am Mittwochabend in der Großstadt Barrikaden, setzten Mülleimer und Autos in Brand und schleuderten Wurfgeschosse auf die Polizei, wie ein AFP-Journalist berichtete. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Polizisten in Barcelona © AFP

Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez rief zeitgleich den katalanischen Regionalpräsidenten Quim Torra auf, die Gewalt klar zu verurteilen.

Barcelona und weitere katalanische Städten werden seit Montag von gewaltsamen Protesten erschüttert. Auslöser war ein Urteil von Spaniens Oberstem Gerichtshof gegen neun prominente katalanische Unabhängigkeitsbefürworter. Sie erhielten Haftstrafen von bis zu 13 Jahren wegen "Aufruhrs" und Veruntreuung öffentlicher Gelder. Den Angeklagten wurde vorgeworfen, im Oktober 2017 ein von der spanischen Justiz als illegal eingestuftes Unabhängigkeitsreferendum organisiert zu haben.