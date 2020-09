Gericht ordnet Untersuchungshaft für verdächtige Beamte an

Erneut tausende bei Protesten gegen Polizeigewalt in Kolumbien

Bogotá (AFP) - Erneut sind in Kolumbien tausende Menschen gegen Polizeigewalt auf die Straße gegangen. Elf Tage nach dem Tod eines Mannes bei einem Polizeieinsatz beteiligten sich nach Polizeiangaben am Montag (Ortszeit) rund 5600 Menschen an mehr als 140 Protestaktionen im ganzen Land. In der Hauptstadt Bogotá bewarfen Demonstranten Polizisten mit Steinen, diese setzten Tränengas und Blendgranaten ein.

Demonstranten in Medellín © AFP

Laut Polizeichef Oscar Atehortua wurden bei gewalttätigen Unruhen in Bogotá, Medellín und Pasto insgesamt neun Menschen wegen Plünderung festgenommen.

Auslöser der seit Tagen andauernden Proteste ist der Tod eines 43-Jährigen nach einem Polizeieinsatz. Der zweifache Vater war bei seiner Festnahme von Polizisten zu Boden gedrückt und mindestens fünf Mal mit einem Elektroschocker behandelt und geschlagen worden. Ein im Internet verbreitetes Video von dem Vorfall löste landesweit Empörung aus. Bei der dadurch ausgelösten Protestwelle wurden bislang zwölf Menschen von Polizisten erschossen, tausende Menschen wurden verletzt.

Am Montag ordnete ein Gericht Untersuchungshaft gegen zwei an dem Einsatz beteiligte Beamte wegen des Vorwurfs der Gewalt und des schweren Totschlags an.