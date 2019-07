Massive Demonstration an siebtem Wochenende in Folge

Erneut zehntausende Menschen bei Protesten gegen Regierung in Hongkong

Hongkong (AFP) - Das siebte Wochenende in Folge hat es in Hongkong massive Demonstrationen gegeben. Zehntausende Menschen protestierten am Sonntag gegen die pro-chinesische Regierung. Am Samstag waren bereits mehr als 100.000 Menschen aus Solidarität mit der umstrittenen Regierung und der Polizei auf die Straße gegangen.

Protestmarsch gegen die Regierung in Hongkong © AFP

Die Proteste am Sonntag richteten sich gegen die Regierungschefin Carrie Lam und ein auf Eis gelegtes Auslieferungsgesetz, das erstmals Auslieferungen an Festland-China ermöglicht hätte. Die Demonstranten fordern unter anderem demokratische Reformen, ein allgemeines Stimmrecht und Lams Rücktritt.

Am Rande der Proteste kam es in der Vergangenheit häufig zu Zusammenstößen mit der Polizei. Demonstranten und Menschenrechtsgruppen werfen den Einsatzkräften einen übermäßigen Einsatz von Gewalt vor, beispielsweise durch das Abfeuern von Gummigeschossen und Tränengas. Erst am vergangenen Sonntag waren bei Zusammenstößen 28 Menschen verletzt worden. Die pekingtreue Regierung genießt jedoch weiterhin breite Unterstützung, vor allem bei älteren Einwohnern der Finanzmetropole.