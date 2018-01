Zahlreiche Haftanstalten weiter bestreikt

Erneute Attacken auf Gefängniswärter in Frankreich

Paris (AFP) - In Frankreich hat es bereits die dritte Attacke auf Gefängniswärter innerhalb weniger Tage gegeben: In zwei Haftanstalten im Westen und Süden des Landes griffen Insassen nach Gewerkschaftsangaben vom Dienstag Aufseher an, dabei gab es mehrere Verletzte. Vergangene Woche hatte ein inhaftierter deutscher Dschihadist drei Wärter mit einem Messer verletzt. Aus Protest legte das Personal in dutzenden Gefängnissen die Arbeit nieder.

Justizministerin Belloubet in Vendin-le-Vieil © AFP

Im westfranzösischen Mont-de-Marsan ging ein Gefangener mit der Faust auf sieben Wärter los und verletzte mehrere von ihnen. In Tarascon südlich von Avignon griff ein Insasse eine Wärterin tätlich an. Beide Häftlinge werden wegen "Radikalisierung" überwacht. Damit ist für gewöhnlich Islamismus gemeint.

Die französische Justizministerin Nicole Belloubet besuchte das Gefängnis im nordfranzösischen Vendin-le-Vieil, das seit Tagen bestreikt wird. Dort hatte der deutsche Islamist Christian Ganczarski drei Wärter angegriffen und damit landesweite Proteste wegen Überbelegung und mangelnde Sicherheit der Haftanstalten ausgelöst. Er verbüßt als Drahtzieher eines Attentats im tunesischen Djerba mit 21 Toten von 2002 eine 18-jährige Haftstrafe.

Belloubet will nach eigenen Angaben prüfen, ob Insassen umverteilt werden können. Die Gewerkschaften wollen die Proteste ungeachtet dessen fortsetzen.