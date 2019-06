Minister und Abgeordnete unter den Teilnehmern in Skopje

Erste Gay-Pride-Parade in Nordmazedonien

Skopje (AFP) - In Nordmazedonien hat am Samstag erstmals eine Gay-Pride-Parade stattgefunden. Bei dem Marsch für gleiche Rechte zogen hunderte Menschen mit Regenbogenfahnen durch die Hauptstadt Skopje. Geschützt von einem Großaufgebot der Polizei forderten sie ein Ende der Diskriminierung von Nicht-Heterosexuellen in der konservativen Balkan-Region.

Demonstranten in Skopje © AFP

Mehrere Minister, Abgeordnete und Botschafter nahmen an dem Marsch teil, der mit einem Konzert der Popsängerin Tamara Todevska aus Skopje endete. In einem anderen Viertel der Hauptstadt gab es eine Gegendemonstration.

Nordmazedonien ist eines der letzten Länder auf dem Balkan, in denen es noch keine Gay-Pride-Paraden gab. In der bosnischen Hauptstadt Sarajevo soll die erste im September stattfinden.