Erste Regionalkonferenz zur Vorstellung der SPD-Vorsitzkandidaten in Saarbrücken

Saarbrücken (AFP) - Der Wettstreit um die künftige SPD-Spitze geht in die heiße Phase: Die acht Kandidatenduos und ein Einzelbewerber präsentieren sich am Mittwoch (18.00 Uhr) in Saarbrücken auf der ersten von 23 Regionalkonferenzen. Laut Landesverband haben sich rund 300 Parteimitglieder angemeldet, außerdem wird noch mit spontaner "Laufkundschaft" gerechnet. Mindestens drei Dutzend Journalisten verfolgen die Veranstaltung in der Congresshalle.

Fähnchen mit SPD-Logo © AFP

Für den Ablauf der Regionalkonferenzen gelten strenge Regeln, um eine Gesamtdauer von zweieinhalb Stunden nicht zu überschreiten. So soll die Vorstellung der Kandidaten pro Duo oder Einzelbewerber nur fünf Minuten dauern. Auf Fragen der Moderatoren oder aus dem Publikum darf maximal 60 Sekunden lang geantwortet werden.