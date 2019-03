Erste Runde der Präsidentschaftswahl in der Ukraine

Kiew (AFP) - Fünf Jahre nach der Maidan-Revolution wählen die Menschen in der Ukraine heute einen neuen Präsidenten. In den Umfragen vor der ersten Wahlrunde lag der politisch unerfahrene Komiker Wolodimir Selenski in Führung. Auch dem amtierenden Präsidenten Petro Poroschenko und der früheren Ministerpräsidentin Julia Timoschenko werden Chancen auf den Einzug in die Stichwahl eingeräumt. Dass ein Bewerber auf Anhieb die nötige Mehrheit erreicht, gilt als unwahrscheinlich.

Fabrikmitarbeiter prüfen Wahlzettel für den 31. März. © AFP

Insgesamt gehen in diesem Jahr 39 Kandidaten ins Rennen - ein Rekord. Die Wahllokale öffnen um 08.00 Uhr Ortszeit (07.00 Uhr MEZ) und schließen zwölf Stunden später. Die großen Themen, die die Wähler beschäftigen, sind die weit verbreitete Korruption und der Konflikt mit prorussischen Separatisten im Osten des Landes. Er hat seit 2014 rund 13.000 Menschen das Leben gekostet.