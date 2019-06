Erste TV-Debatte der Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten

Miami (AFP) - Rund 17 Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA findet heute in Miami die erste TV-Debatte zwischen Präsidentschaftsbewerbern der oppositionellen Demokraten statt. Weil es in der Partei so viele Anwärter für die Nachfolge des republikanischen Präsidenten Donald Trump gibt, findet am Donnerstag eine weitere Debatte statt. Insgesamt 20 der 23 Präsidentschaftsbewerber beteiligen sich an den Debatten, Favorit ist derzeit Ex-Vizepräsident Joe Biden.

Demokratische Präsidentschaftsbewerber © AFP

Die zweite Diskussionsrunde der Demokraten ist für den 30. und 31. Juli geplant. Die Vorwahlen beginnen Anfang Februar 2020 mit einer Abstimmung im Bundesstaat Iowa. Ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin ernennen die Demokraten dann formell bei einem Parteitag vom 13. bis 16. Juli. Der Nominierungsparteitag der Republikaner folgt Ende August. Eine erneute Aufstellung von Präsident Trump gilt als sicher. Die Präsidentschaftswahl findet am 3. November 2020 statt.