Claudia Sheinbaum als Stadtoberhaupt vereidigt

Erste gewählte Bürgermeisterin in Mexiko-Stadt tritt Amt an

Mexiko-Stadt (AFP) - Mexikos Hauptstadt wird erstmals von einer gewählten Bürgermeisterin regiert. Die 56-jährige Claudia Sheinbaum trat am Mittwoch ihr Amt in der Millionenmetropole an. Die Physikerin und Umweltschützerin war im Juli für sechs Jahre an die Spitze von Mexiko-Stadt gewählt worden. Sheinbaum gehört der Linkspartei des neuen mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador an. López Obrador war von 2000 bis 2005 selbst Bürgermeister in der mexikanischen Hauptstadt und förderte damals Sheinbaums Karriere.

Sheinbaum ist neue Bürgermeisterin in Mexiko-Stadt

Die 56-Jährige kündigte in ihrer Antrittsrede einen entschlossen Kampf gegen die Korruption an. Es beginne nun eine "neue Ära der Ehrlichkeit", sagte Sheinbaum. Vor ihr hatte bislang nur eine Frau den Chefposten im Rathaus inne. Rosario Robles übernahm das Amt um die Jahrtausendwende übergangsweise für gut ein Jahr. Sheinbaum ist aber die erste gewählte Frau an der Spitze der Stadtverwaltung.