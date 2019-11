Assad will volle Kontrolle über türkisch besetzte Gebiete zurück

Erste türkisch-russische Grenzpatrouillen in Nordsyrien gestartet

Al-Darbasija (AFP) - Nach dem Abzug der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) aus dem Grenzgebiet zur Türkei in Nordsyrien haben am Freitag gemeinsame Patrouillen der türkischen und russischen Streitkräfte in der Region begonnen. Die Patrouillen entlang der türkischen Grenze begannen im Gebiet um Al-Darbasija, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Syriens Machthaber Baschar al-Assad kündigte an, künftig wolle Damaskus wieder die volle Kontrolle über die Gebiete erlangen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Patrouillen vergangene Woche bei einem Treffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin in Sotschi vereinbart, um den Abzug der YPG aus dem Gebiet zu überprüfen.

Nach Angaben aus türkischen Militärkreisen bewegte sich am Freitag ein Konvoi türkischer und russischer Militärfahrzeuge in östlicher Richtung von Al-Darbasija, um in einem Streifen von mehreren Dutzend Kilometern Länge zu patrouillieren. Die russische Armee teilte mit, der Konvoi bestehe aus neun Fahrzeugen, der von einem gepanzerten Fahrzeug begleitet werde. Der Konvoi sollte demnach eine Strecke von 110 Kilometern zurücklegen.

Das türkische Verteidigungsministerium bestätigte, dass die Patrouillen "mit Boden- und Lufteinheiten im Gange" seien. Überdies kündigte das Ministerium an, es sei ein Treffen mit einer russischen Militärdelegation in Ankara geplant, um "taktische und technische Punkte" anzusprechen.

Die Türkei hatte am 9. Oktober gemeinsam mit pro-türkischen und islamistischen Milizen eine Militäroffensive gegen die syrische Kurdenmiliz begonnen, nachdem die USA ihre Truppen aus dem Gebiet abgezogen hatten. Dies stieß international auf scharfe Kritik, weil die Kurden enge Verbündete des Westens im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien waren. Zudem wurde der Einmarsch unter anderem von der Bundesregierung als völkerrechtswidrig eingestuft. Hunderttausende Menschen wurden vertrieben. Die Türkei will in dem von ihr kontrollierten Gebiet syrische Flüchtlinge ansiedeln.

Nach der türkischen Militäroffensive hatten sich die Türkei und Russland auf eine Aufteilung des zuvor von kurdischen Einheiten kontrollierten Nordosten Syriens geeinigt. Die Türkei kontrolliert nun allein ein Gebiet von 120 Kilometern Länge und etwa 30 Kilometern Breite auf syrischer Seite. Die russischen und syrischen Truppen wiederum kontrollieren die Gebiete westlich und östlich davon. Dort sollen zudem in einem Streifen von zehn Kilometern Breite auch die nun begonnenen, gemeinsamen türkisch-russischen Patrouillen stattfinden.

In einem östlichen Teil des Grenzgebiets patrouillieren zudem seit Donnerstag auch wieder US-Soldaten. Ein Sprecher der US-geführten Anti-IS-Koalition versicherte aber, dass die US-Truppen nicht in Konflikt mit anderen Akteuren in der Region geraten werden. Er bekräftigte, dass Washington seine Truppen von Nordsyrien in die östliche Region um Deir Essor an der Grenze zum Irak verlege. Dadurch sollen die Ölfelder in dem Gebiet gesichert werden.

Syriens Machthaber Assad sagte derweil im syrischen Staatsfernsehen, künftig wolle seine Regierung wieder die Kontrolle über die Gebiete in Nordsyrien erlangen. Es handle sich um einen "schrittweisen" Prozess, bei dem die "neuen Realitäten vor Ort" respektiert würden. Die türkisch-russischen Patrouillen bezeichnete Assad als "vorübergehend".

Assad sagte, er wolle keine Feindschaft mit der Türkei. Erdogan persönlich sei aber wegen seiner Haltung zur Regierung in Damaskus ein "Feind". Um eine Feindschaft mit der Türkei an sich zu verhindern, würden befreundete Staaten wie Russland und der Iran eine wichtige Rolle spielen. Die Türkei unterstützt syrische Rebellengruppen, die in dem Bürgerkrieg gegen Assads Truppen kämpfen.