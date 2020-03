Erster Gedenktag für "Opfer des Terrorismus" in Frankreich

Paris (AFP) - In Frankreich findet am Mittwoch erstmals ein nationaler Gedenktag für die "Opfer des Terrorismus" statt. Geplant ist eine Zeremonie in Paris, zu der auch Präsident Emmanuel Macron erwartet wird (16.15 Uhr). Damit will das Land an die Toten und Verletzten der Anschläge in Frankreich sowie der französischen Opfer von Attentaten im Ausland erinnern.

Blumen vor dem Konzertsaal Bataclan, wo die Extremisten alleine 90 Menschen töteten © AFP

Auch in Europa gilt der 11. März als Gedenktag. An diesem Datum hatten Islamisten 2004 in Madrid Bomben in Zügen gezündet und 191 Menschen getötet. Frankreich wurde seit 2015 ebenfalls von einer Reihe dschihadistischer Anschläge erschüttert, bei denen mehr als 250 Menschen ums Leben kamen.