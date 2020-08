US-Nahost-Berater Kushner spricht von "historischem Flug"

Erster Linienflug zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet

Tel Aviv (AFP) - Nach dem Friedensschluss zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist am Montag der erste Linienflug von Tel Aviv nach Abu Dhabi gestartet. Die Boeing 737 der israelischen Fluggesellschaft El Al hob gegen 11.22 Uhr Ortszeit ab und sollte am Montagnachmittag in Abu Dhabi landen, wie AFP-Journalisten vor Ort berichteten. An Bord war eine Delegation aus israelischen und US-Vertretern.

US-Nahostberater Kushner (M.) nannte den Flug "historisch" © AFP

"Dies ist ein historischer Flug, und wir hoffen, dass mit ihm eine noch historischere Reise im Nahen Osten und darüber hinaus beginnt", sagte der US-Nahost-Berater und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, kurz vor dem Abflug. Die Zukunft müsse nicht durch die Vergangenheit bestimmt werden. "Dies ist eine Zeit voller Hoffnung, und ich glaube, dass in der Region und auf der ganzen Welt so viel Frieden und Wohlstand möglich sind."

Ziel der Delegation ist es, die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Luftfahrt, Tourismus, Handel, Gesundheit, Energie und Sicherheit zu verstärken. Israel und die Emirate hatten Mitte August überraschend die Normalisierung ihrer Beziehungen verkündet. Die Emirate sind nach Ägypten und Jordanien erst das dritte arabische Land, das diplomatische Beziehungen zu Israel aufnimmt. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu erklärte am Sonntag, es gebe auch mit anderen arabischen Staaten "geheime Gespräche" über einen Friedensschluss.