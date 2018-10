Wikileaks-Gründer ist unzufrieden mit Lebensbedingungen im Botschaftsexil

Erster kurzer Gerichtstermin im Prozess von Assange gegen Ecuador

London (AFP) - In dem von Wikileaks-Gründer Julian Assange angestrengten Rechtsstreit gegen die Regierung von Ecuador hat es einen ersten kurzen Prozesstermin gegeben. Die Verhandlung vor einem Gericht in Quito in Ecuador wurde am Donnerstag aber wegen Problemen mit der Technik und der Übersetzung auf einen unbestimmten neuen Termin verlegt.

Julian Assange © AFP

Assange hatte die Regierung von Ecuador verklagt, weil er mit seinen Lebensbedingungen in der Londoner Botschaft des Landes unzufrieden ist. Dort lebt er seit sechs Jahren freiwillig im Exil. Vor einigen Monaten hatte die Botschaft ihm sämtliche Kommunikationsmittel gesperrt, unlängst aber eine Lockerung der Blockade angekündigt. Assange sieht darin ein Grundrechteverstoß.

Assange hält sich weiter in der Londoner Botschaft auf und nahm nicht an dem Prozess teil. Dort vertrat ihn ein Rechtsanwalt.