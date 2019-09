Außenminister wollen am Freitag am Rande der UN-Generaldebatte zusammenkommen

Erstes Treffen von Pompeo und Lawrow seit Ende des INF-Vertrags angekündigt

New York (AFP) - US-Außenminister Mike Pompeo und sein russischer Kollege Sergej Lawrow wollen am Rande der UN-Generaldebatte zu ihrem ersten Treffen seit dem Ende des INF-Abrüstungsvertrages zusammenkommen. Das Treffen wurde am Sonntag (Ortszeit) vom US-Außenministerium für Freitag angekündigt. Das letzte bilaterale Treffen zwischen Pompeo und Lawrow fand Mitte Mai im russischen Sotschi statt.

Pompeo (l.) und Lawrow in Sotschi © AFP

Der Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme (INF - Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) vom Dezember 1987 verlor Anfang August seine Gültigkeit. Es wird befürchtet, dass dies zu einem neuen Wettrüsten führt. Ein US-Regierungsvertreter sagte vor dem angekündigten Treffen von Pompeo und Lawrow, Washington wolle den "unheilvollen Einfluss autokratischer Staaten" wie Russland, Iran, Nordkorea, Venezuela, Syrien und China eindämmen.