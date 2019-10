44-Jährige als Übergangsregierungschefin nominiert

Erstmals Frau an der Spitze der Regierung in Belgien

Brüssel (AFP) - In Belgien steht erstmals eine Frau an der Spitze der Regierung. Die 44-jährige derzeitige Haushaltsministerin Sophie Wilmès wurde am Sonntag vom belgischen König Philippe zur Übergangsregierungschefin ernannt. Das Königshaus veröffentlichte via Twitter ein Foto des Monarchen an der Seite der neuen Ministerpräsidentin. Die liberale, französischsprachige Politikerin übernimmt das Amt von Charles Michel, der am 1. Dezember die Nachfolge von Donald Tusk als Ratspräsident der Europäischen Union antritt.

Der scheidende Premier Michel mit Nachfolgerin Wilmès © AFP

Belgien ist ein politisch gespaltenes Land und hat den Ruf, unregierbar zu sein. Seit Dezember 2018 ist die Regierung nur geschäftsführend im Amt. Bei der Parlamentswahl im Mai verstärkte sich die Spaltung zwischen flämischsprachigen Flamen und französischsprachigen Wallonen.

Der flämischsprachige Landesteil rückte politisch stark nach rechts, der frankophone nach links. Die Verhandlungen über eine Regierungsbildung stecken seither in einer Sackgasse. Im Parlament verfügt die neue Übergangsregierungschefin Wilmès nicht über eine Mehrheit.