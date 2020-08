Gemeinsame Übung mit der Bundeswehr für zwei Wochen

Erstmals Kampfjets der israelischen Streitkräfte bei Militärübung in Deutschland

Berlin (AFP) - Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik sind am Montag Kampfjets der israelischen Streitkräfte bei einer gemeinsamen Militärübung mit der Bundeswehr in Deutschland gelandet. Die sechs Flieger vom Typ F-16 nehmen für zwei Wochen an zwei Übungen teil, wie die Bundeswehr mitteilte.

Kampfflugzeug © AFP

Die israelischen Kampfjets landeten auf dem Fliegerhorst Nörvenich bei Köln. Am Dienstag wird eine deutsch-israelische Formation zum Gedenken an das Attentat auf die Olympischen Spiele von 1972 den Fliegerhorst Fürstenfeldbruck überfliegen und danach an der KZ-Gedenkstätte Dachau vorbeifliegen.

An einer anschließenden Gedenkfeier wird neben Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) auch der israelische Botschafter Jeremy Issacharoff teilnehmen. Dort wird zudem der Enkel eines Holocaust-Überlebenden eine Rede halten. Die deutsche Luftwaffe war in der Vergangenheit bereits zwei Mal zu multinationalen Übungen in Israel gewesen.