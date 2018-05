Saudi-Araber am Mittwochabend in seiner Heimat angekommen

Erstmals in Trumps Amtszeit wird Häftling aus Guantanamo verlegt

Riad (AFP) - Zum ersten Mal seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im Januar 2017 ist ein Insasse aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo verlegt worden. Der Häftling Ahmed Mohammed Ahmed Hasa al-Darbi sei an Saudi-Arabien überstellt worden, teilte das Pentagon am Mittwoch mit. Am späten Mittwochabend kam al-Darbi in seiner Heimat an, wie ein Sprecher der saudiarabischen Sicherheitsbehörden laut der amtlichen Nachrichtenagentur SPA bekannt gab.

US-Gefangenenlager Guantanamo © AFP

Die Familie des früheren Häftlings sei über dessen Rückkehr informiert worden, erklärte der Sprecher. Al-Darbi werde nun an einem "Rehabilitations-Programm" in Saudi-Arabien teilnehmen. Seine Rückkehr sei Teil umfassender Bemühungen, im Ausland inhaftierte Landsleute nach Hause zu holen.

Im Zuge einer Vereinbarung mit der Anklage hatte sich Darbi 2014 schuldig bekannt, den Anschlag auf den französischen Öltanker "MV Limburg" im Jahr 2002 mitgeplant und unterstützt zu haben. Bei dem Anschlag waren ein bulgarischer Seemann getötet und dutzende weitere verletzt worden. Zudem war eine große Menge Öl in den Golf von Aden geflossen.

Als Teil der Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft hatte Darbi gegen seinen ebenfalls in Guantanamo inhaftierten Landsmann Abd al-Rahim al-Naschiri ausgesagt, dem wegen der Planung des Anschlags auf die "MV Limburg" sowie den US-Zerstörer "USS Cole" im Jahr 2000 die Todesstrafe droht.

Darbi war zu 13 Jahren Haft verurteilt worden; die Strafe galt ab dem Zeitpunkt des Deals mit der Staatsanwaltschaft. Die Abmachung sah aber auch vor, dass er nach vier weiteren Jahren in Guantanamo den Rest seiner Strafe in seiner Heimat Saudi-Arabien absitzen kann. In der Hauptstadt Riad soll er in einer Einrichtung zur Wiedereingliederung ehemaliger Extremisten untergebracht werden.

Zuletzt hatte Saudi-Arabien am 5. Januar 2017, zwei Wochen vor dem Amtsantritt von Trump, vier US-Gefangene aus dem Jemen aufgenommen. Im April 2016 hatte Saudi-Arabien die Freilassung von neun weitere Jemeniten verhandelt.

In Guantanamo sitzen nun noch 40 Häftlinge ein, früher waren es einmal 780. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte vergeblich die Schließung des nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 eingerichteten Lagers auf Kuba angestrebt. Obama reduzierte allerdings deutlich die Zahl der dortigen Insassen, indem er zahlreiche Häftlinge in andere Länder abschob.

Trump hatte sich hingegen zu seinem Amtsantritt dafür ausgesprochen, das von Menschen- und Bürgerrechtlern angeprangerte Gefangenenlager wieder stärker zu nutzen. Er kündigte an, neue Häftlinge in das umstrittene Gefangenenlager schicken zu wollen. US-Verteidigungsminister Jim Mattis präsentierte dem Weißen Haus nach Angaben des Pentagon vom Mittwoch eine Reihe von Vorschlägen, welche Gefangenen der US-Armee künftig wieder nach Guantanamo gebracht werden könnten.