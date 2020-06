EuGH-Urteil zu umstrittenem NGO-Gesetz Ungarns erwartet

Luxemburg (AFP) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) verkündet am Donnerstag (09.30 Uhr) ein Urteil zu einem umstrittenen Gesetz in Ungarn zur Identifizierung von ausländischen Spenden an Nichtregierungsorganisationen (NGO). Der EuGH muss dabei über eine Vertragsverletzungsklage der EU-Kommission entscheiden. Das 2017 erlassene Gesetz sieht vor, dass Organisationen sich registrieren lassen müssen, sobald sie aus dem Ausland Zuwendungen vor mehr als 24.000 Euro im Jahr erhalten. Die Informationen werden veröffentlicht. (Az. C-78/18)

Justitia © AFP

Nach Ansicht der Kommission verstößt das Gesetz sowohl gegen den Grundsatz des freien Kapitalverkehrs als auch gegen weitere Grundrechte wie Datenschutz und Vereinigungsfreiheit. Der für das Verfahren zuständige Generalanwalt vertrat im Januar in seinem Gutachten die Ansicht, dass die Vorgaben des Gesetzes nicht mit dem Unionsrecht vereinbar sind. Die Richter am Gerichtshof in Luxemburg sind an die Schlussanträge der Generalanwälte nicht gebunden, folgen ihnen aber in vielen Fällen.