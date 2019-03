Ungleichbehandlungen aufgrund der Sprache grundsätzlich unzulässig

EuGH setzt strenge Grenzen für Sprachenvorgaben bei EU-Bewerbungen

Luxemburg (AFP) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Sprachenvorgaben für Bewerbungen bei der Europäischen Union strenge Grenzen gesetzt. In Auswahlverfahren seien Ungleichbehandlungen aufgrund der Sprache grundsätzlich unzulässig, entschied der EuGH am Dienstag. Hintergrund waren Beschränkungen in Verfahren auf die englische, französische und deutsche Sprache, gegen die sich Spanien und Italien gewandt hatten. (Az. C-377/16 und C-621/16 P)

Justitia © AFP

Eine Ungleichbehandlung aufgrund der Sprache sei nur zulässig, "sofern sie einem tatsächlichen dienstlichen Interesse entspricht", erklärte der EuGH. Diese Beschränkung müsse zudem angemessen sei und mit "klaren, objektiven und vorhersehbaren Kriterien" begründet sein.

In einem Verfahren hatte Spanien Vorgaben des Europaparlaments für Bewerbungen um eine Einstellung als Fahrer beanstandet. Dabei musste unter anderem das Einschreibungsformular auf Englisch, Französisch oder Deutsch ausgefüllt werden.

Im zweiten Fall wandte sich Italien gegen Auswahlverfahren, in denen Bewerber auch nur zwischen diesen drei Sprachen wählen konnten. Die Klage hatte bereits vor dem Gericht der Europäischen Union Erfolg. Die EU-Kommission legte dagegen Rechtsmittel vor dem EuGH ein.

Der Gerichtshof erklärte auf Antrag Spaniens nun die angegriffene Regelung des Europaparlaments für nichtig. Im Fall der Klage Italiens wies der Gerichtshof das Rechtsmittel der Kommission zurück.