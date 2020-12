EuGH urteilt erneut über Unabhängigkeit deutscher Staatsanwaltschaften

Luxemburg (AFP) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg fällt am Dienstag (09.00 Uhr) erneut ein Urteil zur Unabhängigkeit deutscher Staatsanwaltschaften. Diesmal geht es darum, ob diese eine Europäische Ermittlungsanordnung (EEA) ausstellen dürfen. Im Mai 2019 entschied der EuGH bereits, dass deutsche Staatsanwaltschaften keinen Europäischen Haftbefehl ausstellen können, weil Weisungen durch ein Justizministerium in Einzelfällen - anders als in den meisten anderen Mitgliedsstaaten - gesetzlich nicht ausgeschlossen sind. Darum werden Europäische Haftbefehle in Deutschland inzwischen von Richtern ausgestellt. (Az. C-584/19)

Justitia © AFP

Mit den Ermittlungsanordnungen kann eine Justizbehörde eines Mitgliedsstaats eine Justizbehörde in einem anderen Mitgliedsstaat um Ermittlungen bitten. Das Landesgericht für Strafsachen in Wien will nun vom EuGH wissen, ob es einer EEA nachkommen kann, welche die Hamburger Staatsanwaltschaft über die Staatsanwaltschaft Wien stellte. Dabei geht es um eine Betrugsermittlung in Zusammenhang mit einem österreichischen Bankkonto. Der EuGH muss entscheiden, ob die Hamburger Staatsanwaltschaft laut EU-Recht als Justizbehörde gilt, die eine EEA ausstellen kann.