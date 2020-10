Euro-Finanzminister beraten über Kurs in Corona-Krise und EZB-Posten

Brüssel (AFP) - Vor dem Hintergrund der Corona-Krise beraten die Euro-Finanzminister am Montag in einer Video-Konferenz über ihre Prioritäten in der Wirtschafts- und Haushaltspolitik (15.00 Uhr). Dabei dürfte es auch um die bisher nur schleppend vorankommenden Verhandlungen mit dem Europaparlament über den nächsten mehrjährigen EU-Finanzrahmen gehen. Denn von der Haushaltseinigung hängt auch der für Anfang kommenden Jahres geplante Start des Hilfsfonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ab.

Flaggen in Brüssel © AFP

Darüber hinaus bewerten die Minister die Lage im früheren Krisenstaat Griechenland. Zudem geht es um die Neubesetzung eines Postens im EZB-Direktorium, weil der Luxemburger Yves Mersch Mitte Dezember ausscheidet. Als Nachfolgekandidaten sind der Niederländer Frank Elderson und der Slowene Bostjan Jazbec im Rennen.