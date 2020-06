Euro-Finanzminister tagen zu Centeno-Rücktritt und Corona-Hilfen

Brüssel (AFP) - Die Finanzminister der Eurozone befassen sich am Donnerstag mit der Nachfolge des Eurogruppen-Vorsitzenden Mário Centeno (15.30 Uhr). Der 53-Jährige hatte am Dienstag seinen Rückzug als portugiesischer Finanzminister mitgeteilt und will bei den Beratungen per Video-Konferenz auch offiziell seinen Rücktritt als Eurogruppen-Chef erklären. Als mögliche Nachfolgekandidaten gelten die spanische Finanzministerin Nadia Calviño, der Luxemburger Pierre Gramegna und der Ire Paschal Donohoe. Eine Entscheidung soll im Juli fallen.

Eurogruppen-Chef Mario Centeno © AFP

Im zweiten Teil der Beratungen (ab 17.30 Uhr) mit ihren EU-Kollegen wollen die Minister über Strategien gegen den massiven Wirtschaftseinbruch durch die Corona-Krise beraten. Die EU-Kommission hatte Ende Mai ein Paket von 750 Milliarden Euro vorgeschlagen, um die Mitgliedstaaten schnell wieder aus der Rezession zu holen. Höhe, Art und Finanzierung des Vorhabens sind aber unter den Regierungen noch hoch umstritten. Vor Juli wird keine Einigung erwartet.