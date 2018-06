Moscovici: "Krise der Eurozone liegt nun hinter uns"

Eurogruppe blickt optimistisch auf Ende von Griechenlands Hilfsprogramm

Luxemburg (AFP) - Daumen hoch für das langjährige Krisenland Griechenland: Beim Treffen der Euro-Finanzminister in Luxemburg haben sich Deutschland und andere Gläubiger-Staaten am Donnerstag zuversichtlich gezeigt, dass eine Einigung auf die Bedingungen für das Ende des griechische Hilfsprogramms erzielt werden kann. Die EU-Kommission sieht das Ende der Krisenzeiten in der Währungsunion endgültig gekommen.

Olaf Scholz und Bruno Le Maire © AFP

"Wir werden heute eine Einigung erzielen", sagte Eurogruppen-Chef Mario Centeno. Angesichts der guten Entwicklung in Griechenland sei es "wirklich möglich, dass wir heute eine Lösung dafür finden, die Zeit nach dem Programm zu organisieren", pflichtete Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bei. Ziel sei es, dass Griechenland finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen könne.

Der hoch verschuldete Mittelmeerstaat musste seit 2010 mehrfach vor dem Staatsbankrott gerettet worden. Athen wurde dabei im Gegenzug für Milliardenhilfen zu schmerzhaften Reformen verpflichtet und ist nun wieder auf Wachstumskurs. "Griechenland hat wirklich seinen Job erledigt", lobte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire.

Das dritte griechische Hilfsprogramm von bis zu 86 Milliarden Euro endet am 20. August. EU-Währungskommissar Pierre Moscovici sprach von einem "historischen Moment für Griechenland". Aber auch für die Währungsunion sei das Programmende eine Zäsur: "Die Krise der Eurozone liegt nun hinter uns".

Die Finanzminister berieten am Donnerstag über die letzte Auszahlung aus dem Hilfsprogramm. Dabei ging es insbesondere um Mittel für einen Finanzpuffer für Athen, der laut Diplomaten bei bis zu 19,5 Milliarden Euro liegen könnte. Im Gegenzug soll Athen 88 weitere Reformen umsetzen.

Zudem sprachen die Minister über mögliche Schuldenerleichterungen in den kommenden Jahren. Moscovici sagte, es gehe nicht um einen "Schuldenschnitt", also eine Streichung von Schulden. Nötig sei aber "ein glaubwürdiges Paket von Schuldenmaßnahmen".

Die Euro-Länder hatten Schuldenerleichterungen schon im Mai 2016 grundsätzlich versprochen. In Aussicht gestellt wurden längere Kreditlaufzeiten, die Umschuldung besonders kostspieliger Darlehen und die Weitergabe von Zinsgewinnen aus griechischen Staatsanleihen.

Von letzteren hat auch Deutschland profitiert. Es bekam bislang insgesamt 2,9 Milliarden Euro aus griechischen Anleihen, welche die Europäische Zentralbank (EZB) von Mai 2010 bis September 2012 aufgekauft hatte.

Scholz sagte, die einbehaltenen Zinsgewinne seien nur "ein ganz kleiner Teil" der Aktivitäten im Zusammenhang mit der Griechenland-Rettung. Er verwies darauf, dass die Zinsgewinne teils auch an Griechenland weitergereicht worden seien. Es werde nun diskutiert, "wie das wieder der Fall sein kann".

Beraten wollten die Finanzminister auch darüber, wie stark Griechenland nach Ende des Hilfsprogramms überwacht wird. Dies ist üblich bei ehemaligen Krisenländern. Österreichs Finanzminister Hartwig Löger forderte, dass auch nach dem Ende des Hilfsprogramms "der Druck" auf das weiter hoch verschuldete Land für die Umsetzung weiterer Reformen aufrecht erhalten bleiben müsse.