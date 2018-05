Eurogruppe im Zeichen der Schuldenländer Griechenland und Italien

Brüssel (AFP) - Die Finanzminister der Eurozone beraten am Donnerstag über das Ende des Hilfsprogramms für das hoch verschuldete Griechenland (15.00 Uhr). In den Gesprächen geht es unter anderem um die Bedingungen für eine geplante Abschlusszahlung von 11,7 Milliarden Euro und mögliche Schuldenerleichterungen. Offen ist auch die Frage, ob sich der Internationale Währungsfonds (IWF) wie von Deutschland gefordert noch finanziell an dem Programm beteiligen wird.

Athen bekommt frisches Geld © AFP

Weiteres Thema ist die Reform der Eurozone, zu der es im Juni Beschlüsse geben soll. Hier geht es um die Vollendung der Bankenunion und die Schaffung eines Europäischen Währungsfonds. Die Regierungsbildung im hoch verschuldeten Italien steht nicht offiziell auf der Tagesordnung, dürfte aber für Gesprächsstoff sorgen. Denn die Koalitionspartner in Rom haben eine Abkehr von dem von der EU gewünschten Sparkurs angekündigt.