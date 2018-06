Eurogruppe legt Bedingungen für Ende von Griechenlands Hilfsprogramm fest

Brüssel (AFP) - Die Finanzminister der Eurozone legen am Donnerstag die Bedingungen für das Ende des Hilfsprogramms für Griechenland fest (15.00 Uhr). Bei den Beratungen in Luxemburg soll entschieden werden, wie viele Milliarden Athen als Finanzpuffer erhält und wie weit mögliche Schuldenerleichterungen gehen könnten. Griechenland wurde von den Euro-Partnern seit 2010 drei Mal vor dem Staatsbankrott gerettet und soll nun finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen. Das aktuelle Hilfsprogramm mit einem Volumen von 86 Milliarden Euro läuft am 20. August aus.

Blick auf Athen © AFP

Mit Spannung wird in Luxemburg auch der erste Auftritt des italienischen Finanzministers Giovanni Tria im Kreis der Euro-Staaten erwartet. Seine Regierung aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega plant trotz eines riesigen Schuldenbergs eine Abkehr vom Sparkurs und eine Reihe kostspieliger Reformen.